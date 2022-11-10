Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.

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Своєю чергою на тимчасово окупованій території Криму, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь.

Наразі у ньому перебуває до 800 поранених окупантів.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини.

Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші. Пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заяви РФ щодо відведення російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині. Закликав дочекатися підтвердження.

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