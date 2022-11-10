Окупанти припинили "евакуацію" населення Херсона, - Генштаб
У Херсоні загарбники припинили так звану евакуацію населення через відсутність охочих
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.
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Своєю чергою на тимчасово окупованій території Криму, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь.
Наразі у ньому перебуває до 800 поранених окупантів.
- 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини.
- Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші. Пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заяви РФ щодо відведення російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині. Закликав дочекатися підтвердження.
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