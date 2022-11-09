Про це повідомили в NATO News з посиланням на слова Столтенберга.

"Ми бачили оголошення, але поки зачекаємо і подивимося, що буде там відбуватися. Але що нам відомо - що Росію спершу витіснили з-під Києва, далі - на сході довкола Харкова, і зараз ми бачимо, що українці спроможні відтісняти російські війська також на півдні довкола Херсону", - сказав він.

На думку генсека НАТО, "це надихає - бачити, що хоробрі українські військові спроможні звільняти нові й нові території".

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини. Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші. Пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою.