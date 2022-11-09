Столтенберг закликав дочекатися підтвердження, що Росія вивела війська з Херсону
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заяви РФ щодо відведення російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині
Про це повідомили в NATO News з посиланням на слова Столтенберга.
"Ми бачили оголошення, але поки зачекаємо і подивимося, що буде там відбуватися. Але що нам відомо - що Росію спершу витіснили з-під Києва, далі - на сході довкола Харкова, і зараз ми бачимо, що українці спроможні відтісняти російські війська також на півдні довкола Херсону", - сказав він.
На думку генсека НАТО, "це надихає - бачити, що хоробрі українські військові спроможні звільняти нові й нові території".
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9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав російським військам відійти на лівий берег Херсонщини. Згодом голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав не радіти завчасно новині про відступ російських військ з Херсонщини та наголосив про необхідність дотримуватися інформаційної тиші. Пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою.
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