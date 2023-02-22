Британська розвідка пояснила, чому звернення Путіна не досягло бажаного ефекту
У посланні федеральним зборам РФ Володимир Путін не запропонував практичних кроків, які допомогли б Росії вийти із глухого кута
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із першою великою промовою про стан справ у РФ з 2021 року. Він чітко заявив, що має намір продовжувати війну в Україні. Також російський диктатор охарактеризував західні еліти як такі, що "стали символом тотальної безпринципної брехні" та заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні озброєння.
Путін продовжував войовничий тон, якого він дотримувався у промовах протягом останніх шести місяців, але не запропонував жодних практичних кроків, які б допомогли РФ вийти із глухого кута, в якому вона опинилася на полі бою в Україні.
"Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенціальну боротьбу, водночас наполягаючи, що в Росії все гаразд і йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними", - дійшли висновку в розвідці Британії.
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21 лютого Путін пригрозив "розширенням війни", якщо Захід надасть Україні далекобійне озброєння. Крім цього, російський диктатор заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також Володимир Путін наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї.
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