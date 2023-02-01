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Головна війна з Росією Британська розвідка пояснила, навіщо РФ регулярно обстрілює Херсон

Британська розвідка пояснила, навіщо РФ регулярно обстрілює Херсон

1 лютого, 2023 середа
08:51
війна з Росією Російський снаряд влучив у подвір'я багатоквартирного будинку в Херсоні 10 січня

Російські військові здійснюють регулярні обстріли Херсона, аби деморалізувати мирних жителів та запобігти спробам ЗСУ піти в контратаку на лівий берег Дніпра

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що останніми днями росіяни здійснили один із найінтенсивніших артилерійських обстрілів Херсона. Вони били по місту з лівого берега Дніпра. 

29 січня влада повідомила про трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли у місцевому порту, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.

"Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле. Проте командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

  • 29 січня у Херсоні внаслідок російського обстрілу кількість постраждалих зросла до 13 мирних жителів, три людини загинули

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Херсон
Військові новини
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