Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що останніми днями росіяни здійснили один із найінтенсивніших артилерійських обстрілів Херсона. Вони били по місту з лівого берега Дніпра.

29 січня влада повідомила про трьох загиблих мирних жителів у Херсоні, а два іноземних судна, які стояли у місцевому порту, отримали пошкодження, що спричинило розлив нафти.

"Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле. Проте командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро", - дійшли висновку в розвідці Британії.

29 січня у Херсоні внаслідок російського обстрілу кількість постраждалих зросла до 13 мирних жителів, три людини загинули.

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