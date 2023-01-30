Кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ по Херсону 29 січня зросла до 11
Унаслідок вогневого удару російських загарбників 29 січня у Херсоні кількість постраждалих зросла до 11 мирних жителів, зокрема три людини загинули
Про це інформує Херсонська міська рада.
"Інформація про постраждалих станом на вечір 29 січня. Внаслідок обстрілів у Херсоні постраждало 11 осіб", - пише пресслужба.
Повідомляється, що з 11 постраждалих три людини загинули, 8 отримали різні травми, зокрема один мирний житель - тяжкопоранений, в інших - ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Загалом окупанти гатили по житлових кварталах Херсону 13 разів. Російські снаряди поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення та банк.
Також учора рашисти 42 рази атакували область, звітує Херсонська ОВА.
"Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП", - роз'яснює відомство.
- У неділю, 29 січня, росіяни обстріляли з артилерії житлові квартали Херсона, внаслідок чого троє людей загинуло, ще п'ятеро зазнали поранень.
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