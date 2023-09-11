Британська розвідка пояснила, як мобілізація впливає на ІТ-галузь в Росії
Мобілізація у Росії продовжує негативно впливати на робочу силу цивільної промисловості. Особлива нестача працівників спостерігається в галузі ІТ-технологій
Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.
Так, за даними Інституту економічної політики імені Єгора Гайдара, у липні 2023 року нестача працівників у промисловості Росії досягла нового максимуму в 42%. Це на 7% вище, ніж спостерігалося у квітні 2023 року.
Розвідка Британії зазначає, що на відміну від призову в інші країни, в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили. Ймовірно, це підкреслює особливо гостру нестачу в секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-працівників покинули Росію у 2022 році.
Така кількість дорівнює 10% робочої сили ІТ-сектору.
Міноборони Великобританії нагадує, що 4 вересня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про підвищення пільгового віку призову на військову службу для IT-спеціалістів з 27 до 30 років.
За даними аналітиків, це свідчить про те, що мобілізація та призов на військову службу в Росії погіршили брак робочої сили, не пов’язаної з обороною. Крім того, напередодні виборів президента Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій.
Також у британській розвідці наголошують, що росіяни мають намір до кінця 2023 року набрати 420 тис. військовослужбовців за контрактом. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що наразі набрано 280 тис. військовослужбовців. Проте міноборони Британії зазначає, що ці цифри неможливо перевірити незалежно.
- Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що у Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця у війну в Україні вони залучають близько 20 тисяч осіб.
- А очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що мобілізація на території РФ не припиняється і російська влада розглядає можливість призвати 450 тисяч людей на військові дії в Україну.
- 11 вересня у Генштабі повідомили, що через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб.
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