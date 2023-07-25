Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці зазначають, що Росія з 18 липня 2023 року активізувала дальні удари по Одесі та іншим районам півдня України. У цих атаках використовувалась незвичайна кількість ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) вагою 5,5 тонн, призначених для знищення авіаносців.

Так, у порту Чорноморськ на південь від Одеси постраждали кілька зерносховищ, а також історичний центр міста. До того ж 24 липня Росія завдала удару безпілотниками-камікадзе по доках на річці Дунай, приблизно за 200 метрів від румунського кордону.

Міноборони Британії вважає, що у період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли Чорноморська зернова ініціатива ще діяла, Росія загалом утримувалася від ударів по цивільній інфраструктурі в південних портах. А тепер, оскільки Кремль не може продовжити угоду, він, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і прагне завдати ударів по цілях в Одесі.

За даними британської розвідки, РФ вважає, що Україна зберігає військове озброєння у цих районах. Натомість з початку війни російська ударна кампанія характеризувалася поганою розвідкою та нефункціональним процесом цілевказування.

Російський обстріл Одещини 24 липня: що відомо

Вночі на 24 липня російська армія здійснила чергову атаку по портовій інфраструктурі Одеської області за допомогою дронів-камікадзе.

Станом на вечір, голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що кількість постраждалих зросла до семи. Двом з них надали допомогу на місці. Госпіталізували п'ятьох, один з яких перебуває у важкому стані в реанімації. Його стан вдалося стабілізувати, пацієнта готуються перевести до високоспеціалізованого медичного закладу.

Очільник Ренійської громади Ігор Плехов розповів", що під час нічної атаки дронами Shahed війська РФ завдали удару по їхньому порту. Повідомлялося, що три зернові склади були знищені. Було помічено близько 15 "шахедів". Жителі Рені та сусідніх сіл почули ряд вибухів.

Вибухова хвиля також пошкодила вікна споруд і будинків у порту "Рені". Рятувальники швидко загасили пожежі.

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені.

"Я рішуче засуджую нещодавні напади Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна через Україну, а отже, на глобальну продовольчу безпеку", – написав він у твіттері.

Міністерство національної оборони Румунії виступило з окремою заявою, в якій наголосило, що "рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією агресивну війну проти України та необґрунтовані й незаконні напади на цивільне населення та елементи критичної інфраструктури України, які порушують усі міжнародні правила, а також моральні та гуманітарні норми".