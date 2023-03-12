Британська розвідка: РФ зазнає в Україні важких втрат, смертність мобілізованих зі східних регіонів у 30 разів перевищує показники у Москві
Російська армія надалі зазнає важких втрат, однак наслідки мобілізації різняться в регіонах РФ: смертність бойовиків зі сходу в понад 30 разів вища, ніж у Москві
Про це мовиться у звіті розвідки Великої Британії у твіттері.
Експерти ствердили, що РФ надалі зазнає важких втрат у війні проти України, однак наслідки цього різко відрізняються в різних регіонах країни. Найбагатші міста - Москва і Санкт-Петербург - залишилися відносно неушкодженими відповідно до чисельності їхнього населення.
Особливо це стосується сімей еліти країни.
"21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час виступу президента Путіна з промовою про стан нації. Відомо, що жоден з них не має дітей, які служать в армії", - звернули увагу в розвідці.
Так, у багатьох східних регіонах РФ смертність у відсотковому відношенні до населення у 30+ разів вища, ніж у Москві. Зокрема найбільше страждають етнічні меншини: в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахів і татар.
"Оскільки Міністерство оборони Росії намагається вирішити проблему постійного дефіциту особового складу, ізоляція більш заможних і впливових елементів російського суспільства, найімовірніше, залишатиметься головним питанням", - резюмували аналітики.
- Нагадаємо, минулого дня британська розвідка звітувала, що Росії потрібно накопичувати ракети, аби під час масованих атак завдати достатньо потужний удар та подолати українську ППО.
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