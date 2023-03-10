Про це мовиться в твіттері міноборони Великої Британії.

У розвідці нагадали, що 9 березня Росія провела хвилю з щонайменше 80 ударів великої дальності по об'єктах критичної інфраструктури України.

Під час атаки застосовувалися крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля", іранські безпілотні літальні апарати, а також, як зазначили експерти, незвично велика кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.

За словами аналітиків, це була перша велика хвиля ударів великої дальності з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські офіційні особи повідомили про щонайменше 11 загиблих цивільних осіб.

"Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, збільшується, тому що Росії зараз потрібно накопичити критичну масу нових ракет безпосередньо з промисловості до того, як вона зможе нанести достатньо потужний удар, щоб точно вивести з ладу українську ППО", - ствердили фахівці.