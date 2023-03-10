Британська розвідка пояснила, чому інтервал між хвилями масованих атак Росії по Україні збільшився
За даними аналітиків розвідки Великої Британії, Росії потрібно накопичувати ракети, аби під час масованих атак завдати достатньо потужний удар та подолати українську ППО
Про це мовиться в твіттері міноборони Великої Британії.
У розвідці нагадали, що 9 березня Росія провела хвилю з щонайменше 80 ударів великої дальності по об'єктах критичної інфраструктури України.
Під час атаки застосовувалися крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля", іранські безпілотні літальні апарати, а також, як зазначили експерти, незвично велика кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.
За словами аналітиків, це була перша велика хвиля ударів великої дальності з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські офіційні особи повідомили про щонайменше 11 загиблих цивільних осіб.
"Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, збільшується, тому що Росії зараз потрібно накопичити критичну масу нових ракет безпосередньо з промисловості до того, як вона зможе нанести достатньо потужний удар, щоб точно вивести з ладу українську ППО", - ствердили фахівці.
- Нагадаємо, докладно про наслідки масованої атаки РФ 9 березня та ситуацію в різних регіонах Україні читайте тут
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