Британська розвідка спрогнозувала проблеми з бюджетом РФ через витрати на війну проти України
На Росію у 2023 році чекають економічні проблеми через бюджет, у якому 30% закладено на армію та силові структури
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 5 грудня президент РФ Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії. У проєкті бюджету зазначено, що у 2023 році на оборону, безпеку та правоохоронні органи буде виділено понад 9 трлн рублів ($143 млрд). Це значне збільшення порівняно з попередніми роками, і становитиме понад 30% усього бюджету Росії.
"Схвалений Путіним бюджет, ймовірно, є надто оптимістичним щодо доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 7 грудня було оголошено, що новий пакет санкцій ЄС обмежить доступ Росії до безпілотників, роботу ще трьох банків та ефір чотирьох каналів пропаганди.
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