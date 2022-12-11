Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 5 грудня президент РФ Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії. У проєкті бюджету зазначено, що у 2023 році на оборону, безпеку та правоохоронні органи буде виділено понад 9 трлн рублів ($143 млрд). Це значне збільшення порівняно з попередніми роками, і становитиме понад 30% усього бюджету Росії.

"Схвалений Путіним бюджет, ймовірно, є надто оптимістичним щодо доходів і витрат у 2023 році. Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", - дійшли висновку в розвідці Британії.

7 грудня було оголошено, що новий пакет санкцій ЄС обмежить доступ Росії до безпілотників, роботу ще трьох банків та ефір чотирьох каналів пропаганди.

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