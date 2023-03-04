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Британська розвідка: у Бахмуті зруйновано два ключових мости, ЗСУ перебувають під дедалі більшим тиском

4 березня, 2023 субота
10:23
війна з Росією Бахмут, обстріл

У Бахмуті на Донеччині зруйновано два важливих мости, українські військові стали вразливими для російських атак з трьох сторін

Про це пише міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що українська оборона Бахмута перебуває під дедалі сильнішим тиском, інтенсивні бої точаться в місті та навколо нього. Регулярна російська армія та найманці з ПВК "Вагнера" здійснили подальше просування до північних околиць міста, які утримуються українськими військовими та відтепер є вразливими для ворожих атак з трьох сторін.

"Україна підсилює цей район елітними підрозділами, протягом останніх 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, у тому числі життєво важливий міст, що з’єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Часового Яру.

Утримувані Україною шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

  • 3 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна, але контрольована.
  • 4 березня Інститут вивчення війни припустив, що українські сили ведуть підготовку до контрольованого відведення військ з деяких районів Бахмута. 

 
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
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