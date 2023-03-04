Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що українська оборона Бахмута перебуває під дедалі сильнішим тиском, інтенсивні бої точаться в місті та навколо нього. Регулярна російська армія та найманці з ПВК "Вагнера" здійснили подальше просування до північних околиць міста, які утримуються українськими військовими та відтепер є вразливими для ворожих атак з трьох сторін.

"Україна підсилює цей район елітними підрозділами, протягом останніх 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, у тому числі життєво важливий міст, що з’єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Часового Яру.

Утримувані Україною шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими", - дійшли висновку в розвідці Британії.