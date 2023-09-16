Британська розвідка вважає, що Росія готує нові удари по інфраструктурі України взимку
Росія, ймовірно, зосередить свої запаси крилатих ракет проти інфраструктурних об'єктів України взимку, як це вона робила у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
У розвідці нагадали, що Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Для цього вона переважно використовувала ракети Х-101 (AS-23 KODIAK).
"Відкрита інформація свідчить про те, що з квітня 2023 року темпи витрат крилатих ракет знизилися, водночас російські лідери акцентують на зусиллях щодо збільшення темпів виробництва кризових ракет", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через це Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет. На думку британської розвідки, існує реальна загроза того, що РФ знову спрямує цю зброю проти об'єктів інфраструктури України під час зими.
- У суботу, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: мова йшла про захист портової інфраструктури від атак РФ та підготовку країни до зимового періоду. Також Зеленський заявив, що Росія вже готується атакувати енергетичні об'єкти України взимку.
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