Британська розвідка вважає, що Росія готує нові удари по інфраструктурі України взимку

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці нагадали, що Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Для цього вона переважно використовувала ракети Х-101 (AS-23 KODIAK).

"Відкрита інформація свідчить про те, що з квітня 2023 року темпи витрат крилатих ракет знизилися, водночас російські лідери акцентують на зусиллях щодо збільшення темпів виробництва кризових ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет. На думку британської розвідки, існує реальна загроза того, що РФ знову спрямує цю зброю проти об'єктів інфраструктури України під час зими.