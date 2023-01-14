Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 11 січня щонайменше 10 кораблів чорноморського флоту РФ вийшла з військово-морського об'єкту в Новоросійську.

Аналітики зазначили, що враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, такі дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку виявила РФ.

"Малоймовірно, що розгортання означає підготовку до ударів крилатими ракетами морського базування. Дуже малоймовірно, що флот готується до десантних операцій. Чорноморський флот здебільшого таким чином реагує на передбачувані загрозами з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту над наступальними або патрульними операціями", - дійшли висновку в розвідці Британії.

22 листопада 2022 року британська розвідка констатувала, що чорноморський флот Росії після вибухів на нафтовому терміналі у Новоросійську та через вразливість своїх десантних кораблів, більше не може почуватися безпечно навіть на узбережжі РФ.

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