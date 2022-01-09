Британські депутати вимагають заморозити активи клану Назарбаєва

Transparency International оцінює їхню вартість у понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів, а представники обох парламентських сил Британії, тобто як від консерваторів, так і від лейбористів вимагають їхньої конфіскаціїї, пише газета The Telegraph.



Том Тугендхат, член парламенту від консерваторів, який очолює комітет із закордонних справ, заявив, що уряду слід розглянути питання щодо запровадження санкцій щодо таких активів.



"Ті, хто порушує права своїх громадян, не повинні мати права володіти багатством у Великій Британії", - сказав він.



"Ми маємо ясно дати зрозуміти казахстанським елітам, що їхні дії будуть ретельно вивчені, а їхні активи перебувають під загрозою", - додав Тугендхат.



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Депутат від консерваторів Ендрю Меррісон, колишній міністр закордонних справ, також закликав міністрів бути "набагато рішучішими" у захисті демократичних сил Казахстану.



Майно, накопичене казахстанськими елітами, зокрема, включає особняк в "вулиці мільярдерів" у Хемпстеді на півночі Лондона, що належить Дарике Назарбаєвій, чиновниці та дочці Назарбаєва, та Нуралі Алієву, її синові.



Своєю чергою Тимур Кулібаєв, впливовий газовий олігарх, одружений з іншою донькою Назарбаєва, володіє маєтком у Сурреї. Він побудований на місці парку Саннінгвелл, неподалік Віндзорського замку, та був куплений у принца Ендрю за 15 мільйонів фунтів стерлінгів.





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