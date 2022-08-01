Британські парламентарі планують візит до Тайваню - The Guardian

Про це повідомили в The Guardian.

Зазначається, що британські парламентарі планують прибути до Тайваню, ймовірно, у листопаді чи на початку грудня, попри зростання напруженості в регіоні.

Очікується, що делегацію очолить Том Тугендхат, який очолює комітет із закордонних справ.

Джерела повідомляють, що ця поїздка спершу була запланована на початок цього року, але її відклали через позитивний тест на Covid-19 у одного із членів делегації.

Візит мав продемонструвати підтримку Британією Тайваню.

Поїздку планують на тлі погіршення відносини Лондона із Пекіном. Минулого тижня обидва кандидати в лідери Консервативної партії Ліз Трасс та Ріші Сунак сформулювали свою жорстку позицію щодо Китаю.

Посол Китаю у Великій Британії у своєму відеозверненні звинуватив деяких британських політиків у тому, що вони "поширюють хибність так званої китайської загрози".

Останніми днями напруга в Тайванській протоці зросла після повідомлень про можливу поїздку до Тайбею спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

20 липня Китай попередив США про "силові заходи", якщо спікер палати представників відвідає Тайвань.

23 червня до зони дії ППО Тайваню ввійшли 22 китайські військові літаки. Пізніше лідер КНР Сі Цзіньпін підписав директиву, що дозволяє "невійськове" використання збройних сил Китаю.

11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю. Тоді міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню.

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