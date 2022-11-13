Про це Радакін заявив у інтерв'ю BBC.

За його словами, звільнення Херсону стало ще одним свідченням рішучості українців звільнити свою країну від окупації.

"Ми бачимо постійні невдачі Росії, і ми бачимо постійні успіхи України – рішучість повернути свою країну. Наше завдання — підтримувати Україну, підтримувати її політично, дипломатично, військово", - сказав Радакін.

Він висловив переконання, що Росія програє війну Україні, але застеріг не поспішати називати звільнення Херсону переломним.

"Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним та затяжним. Херсон – це значний здобуток, але протягом цієї війни ще будуть припливи та відпливи", – зазначив Радакін.

На запитання, чи варто Україні після звільнення Херсону сідати за стіл переговорів, він відповів, що це рішення повинен ухвалювати президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо зберігати повагу — і визнати, що саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли настане правильна точка для переговорів", - наголосив Радакін.

12 листопада міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після втечі армії РФ з Херсону порадив простим росіянам поставити собі питання, для чого Володимир Путін розв'язав війну проти України.

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