Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За його словами, вихід з Херсону став черговою невдачею російської армії у повномасштабній війні проти України.

"Оголошений Росією відхід із Херсону знаменує для них чергову стратегічну невдачу. У лютому Росія не змогла досягти жодної зі своїх головних цілей, окрім захоплення Херсона. І от тепер, коли це місто здане, прості люди в Росії, безсумнівно, повинні запитати себе: "Для чого це все було?" - вважає Воллес.

Він пообіцяв, що Британія й надалі підтримуватиму Україну.

"Російська армія зазнала величезних людських втрат у результаті свого незаконного вторгнення та лише досягла міжнародного ізоляції та приниження. Україна буде тиснути. Сполучене Королівство та міжнародна спільнота продовжуватимуть її підтримувати. Хоча вихід з Херсону вітається, ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку Російської Федерації", - запевнив Воллес. .

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

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