Міністр оборони Британії Воллес дав пораду простим росіянам після втечі РФ з Херсону
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після втечі армії РФ з Херсону порадив простим росіянам поставити собі питання, для чого Володимир Путін розв'язав війну проти України
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
За його словами, вихід з Херсону став черговою невдачею російської армії у повномасштабній війні проти України.
"Оголошений Росією відхід із Херсону знаменує для них чергову стратегічну невдачу. У лютому Росія не змогла досягти жодної зі своїх головних цілей, окрім захоплення Херсона. І от тепер, коли це місто здане, прості люди в Росії, безсумнівно, повинні запитати себе: "Для чого це все було?" - вважає Воллес.
Він пообіцяв, що Британія й надалі підтримуватиму Україну.
"Російська армія зазнала величезних людських втрат у результаті свого незаконного вторгнення та лише досягла міжнародного ізоляції та приниження. Україна буде тиснути. Сполучене Королівство та міжнародна спільнота продовжуватимуть її підтримувати. Хоча вихід з Херсону вітається, ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку Російської Федерації", - запевнив Воллес. .
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе