Британський боксер Дюбуа оскаржив результат бою проти Усика

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен у коментарі Seconds Out.

"Ми подали апеляцію. WBA розпочне апеляційний процес відповідно до її правил. Їм доведеться її розглянути. Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я гадаю, що в найгіршому випадку вони оголосять реванш", - розповів Воррен.

Перемога Усика над Дюбуа

26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Згодом стало відомо, що британський боксер Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Адже сам Дюбуа не вважає, що був удар нижче поясу, його підтримує і промоутер.

29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса.

З хронологією поєдинку можна ознайомитися за посиланням.