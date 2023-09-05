Британський боксер Дюбуа оскаржив результат бою проти Усика
Даніель Дюбуа подав апеляцію на результат поєдинку, в якому він програв технічним нокаутом українцю Олександру Усику
Про це заявив промоутер британця Френк Воррен у коментарі Seconds Out.
"Ми подали апеляцію. WBA розпочне апеляційний процес відповідно до її правил. Їм доведеться її розглянути. Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я гадаю, що в найгіршому випадку вони оголосять реванш", - розповів Воррен.
Перемога Усика над Дюбуа
26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.
Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.
Згодом стало відомо, що британський боксер Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Адже сам Дюбуа не вважає, що був удар нижче поясу, його підтримує і промоутер.
29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса.
З хронологією поєдинку можна ознайомитися за посиланням.
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