Про це повідомляє BoxingNews24.

"Усик - не великий природжений суперважковаговик. Після останнього бою він говорив про повернення в першу важку вагу, оскільки йому важко тримати вагу. Я нещодавно бачив його, і він не здавався великим", - сказав Нельсон.

Він додав, що через це вважає британця Тайсона Ф'юрі фаворитом у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика.

"Я думаю, що Ф’юрі доведе своє домінування в надважкій вазі та переможе Усика. Українець - видатний боєць, але Тайсон Ф’юрі відповів на всі питання й довів у боксі все, що міг. Зараз ідеальний час для бою Усика та Ф’юрі. Він має відбутися у першому кварталі року, уже є потенційна дата. Немає жодних причин, чому їм не слід битися один з одним у наступному бою", - підсумував Нельсон, який був чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), в якій розпочниав кар'єру на професійному ринзі українець.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.

20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.

24 лютого стало відомо, що Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з Олександром Усиком у лютому 2023 року.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb