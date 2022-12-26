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Британський чемпіон вказав на несподівану проблему Усика перед боєм з Ф'юрі

26 грудня, 2022 понедiлок
14:06
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон вважає, що Олександру Усику буде складно впоратися з Тайсоном Ф'юрі, оскільки українець не є природженим суперважковаговиком

Про це повідомляє BoxingNews24.  

"Усик - не великий природжений суперважковаговик. Після останнього бою він говорив про повернення в першу важку вагу, оскільки йому важко тримати вагу. Я нещодавно бачив його, і він не здавався великим", - сказав Нельсон. 

Він додав, що через це вважає британця Тайсона Ф'юрі фаворитом у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика. 

"Я думаю, що Ф’юрі доведе своє домінування в надважкій вазі та переможе Усика. Українець - видатний боєць, але Тайсон Ф’юрі відповів на всі питання й довів у боксі все, що міг. Зараз ідеальний час для бою Усика та Ф’юрі. Він має відбутися у першому кварталі року, уже є потенційна дата. Немає жодних причин, чому їм не слід битися один з одним у наступному бою", - підсумував Нельсон, який був чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), в якій розпочниав кар'єру на професійному ринзі українець.  

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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