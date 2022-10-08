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Британський постачальник електроенергії доплачуватиме клієнтам за економію, - Reuters

8 жовтня, 2022 субота
16:29
Світ Велика Британія

Британська компанія-постачальник електроенергії Octopus запроваджує схеми "Періоди економії", за якою доплачуватиме клієнтам у разі невикористання електрики

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що Octopus доплачуватиме клієнтам у разі невикористання електрики під час пікового навантаження.

Відповідно до схеми, 1,4 мільйона клієнтів Octopus, які мають "розумні" лічильники, та близько 5000 підприємств можуть отримати 4 фунти стерлінгів за економію кожної одиниці електроенергії з листопада 2022 по березень 2023 року.

Компанія пообіцяла надіслати клієнтам листа, де будуть вказані години пікового навантаження на електромережі. Теоретично домогосподарства можуть зекономити близько 100 фунтів стерлінгів за зиму.

"Замість того щоб відрізати цілі райони країни від електроенергії, коли в нас не вистачатиме газу, ми можемо винагородити людей за використання меншої кількості енергії в час пікової потреби", – пояснюють в Octopus.

  • 6 жовтня у Барселоні міська влада запустила проєкт Metrolinera, у рамках якого енергією від метрополітену живитимуть зарядну станцію для електрокарів. У міській владі переконані, що енергії, виробленої системою метрополітену, достатньо для забезпечення роботи електротранспорту, яким щодня користується все більше людей. 

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Велика Британiя
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