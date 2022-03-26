Британський уряд затримав два літаки бізнес-партнера Абрамовича, які коштують $60 млн
Британський уряд затримав два приватні літаки, що належать російському нафтовому магнату-мільярдеру Євгену Швідлеру
Про це повідомляє BBC, передає "Еспресо. TV".
Зазначається, що міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс сказав, що "друзям Путіна" не слід "насолоджуватися розкішшю", поки в Україні гинуть невинні люди.
Швідлер потрапив під санкції за його ділові зв'язки з власником ФК "Челсі" Романом Абрамовичем.
За словами уряду, його статок оцінюється в 1,2 мільярда фунтів стерлінгів, а вартість вилучених літаків оцінюється в 60 мільйонів доларів (45 мільйонів фунтів стерлінгів).
Літаки перебувають під слідством в аеропортах Фарнборо та Біггін Хілл.
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