Британський уряд затримав два літаки бізнес-партнера Абрамовича, які коштують $60 млн

Про це повідомляє BBC, передає "Еспресо. TV".

Зазначається, що міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс сказав, що "друзям Путіна" не слід "насолоджуватися розкішшю", поки в Україні гинуть невинні люди.

Швідлер потрапив під санкції за його ділові зв'язки з власником ФК "Челсі" Романом Абрамовичем.

За словами уряду, його статок оцінюється в 1,2 мільярда фунтів стерлінгів, а вартість вилучених літаків оцінюється в 60 мільйонів доларів (45 мільйонів фунтів стерлінгів).

Літаки перебувають під слідством в аеропортах Фарнборо та Біггін Хілл.

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