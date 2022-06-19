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Британському боксеру Ф'юрі заборонили в'їзд до США

19 червня, 2022 неділя
15:55
Спорт Тайсон Ф'юрі

Чемпіону світу WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі заборонили в'їзд до США через зв'язки з ватажком наркокартелю Деніелом Кінаганом

Про це повідомляє BoxingScene

У квітні 2022 року міністерство фінансів США внесло Кінагана до санкційного списку, а за інформацію про нього оголосили винагороду у $5 млн. Крім того, близько 600 особам з оточення ватажка мафії було заборонено в'їзд до США.

Кінаган є засновником боксерської промоутерської компанії MTK Global, яка має контракт з Ф'юрі. Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) був помічений в компанії з Кінаганом у лютому 2022 року в Дубаї (ОАЕ).

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Бокс
мафія
Тайсон Ф'юрі
США
наркокартель
заборона на в'їзд
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