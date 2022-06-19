Про це повідомляє BoxingScene.

У квітні 2022 року міністерство фінансів США внесло Кінагана до санкційного списку, а за інформацію про нього оголосили винагороду у $5 млн. Крім того, близько 600 особам з оточення ватажка мафії було заборонено в'їзд до США.

Кінаган є засновником боксерської промоутерської компанії MTK Global, яка має контракт з Ф'юрі. Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) був помічений в компанії з Кінаганом у лютому 2022 року в Дубаї (ОАЕ).

14 червня промоутер Едді Хірн заявив, що британський боксер Ентоні Джошуа, у разі перемоги над українцем Олександром Усиком, у грудні 2022 року зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі.

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