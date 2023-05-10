Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Я думаю, британці не будуть передавати нам ракети Storm Shadow. Якщо аналізувати відомий досвід застосування цієї ракети у реальних боях - це не те що нам потрібно, щоб завдати росіянам значної поразки. Storm Shadow показала себе гарно в експедиційних місіях у боротьбі проти ІДІЛ чи режиму Асада, але це дозвукова ракета, яку збивають на рівні російських Х-101", - зазначив він.

За словами Киричевського, навряд чи самі британці, покладаючись на ефективність, будуть нам їх давати.

"Скоріше за все, британці можуть згадати про Туреччину. Якщо опиратися на формулювання, що ракета схожа за характеристиками на ATACMS - то це буде турецька балістична ракета KHAN з дальністю стрільби до 300 км, там навіть плече потужніше, ніж на ATACMS. А пускові під ці ракети уже нас вже - це офіційна інформація від 49-ої артбригади, що турецькі реактивні системи у нас є", - сказав експерт.

Він додав, що судячи з усього, британці нам можуть дати ці ракети, а Storm Shadow, можливо, якось на потім.

"Адаптація такої ракети під новий літак - це дуже довго, Eurofighter Typhoon довелось переробляти під них 6 років. А нам ці ракети потрібні на вчора. А балістичні ракети KHAN - це те, що можна дати з варіантом на вчора", - підсумував Киричевський.