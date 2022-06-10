Брітні Спірс знову вийшла заміж. Весілля ледь не зірвав колишній, - ЗМІ

Про це повідомляє BBC та TMZ.

Видання повідомляють, що колишній чоловік співачки проник на територію без запрошення і заявив охороні, що не дозволить відбутися весіллю. Через кілька хвилин його затримали.

"Мене звуть Джейсон Александр. Брітні мене сюди запросила. Вона моя перша дружина, моя єдина дружина. Я її перший чоловік. Я тут, щоб зірвати весілля", - сказав ексчоловік Брітні.

BBC зазначають, що шлюб Александера і Спірс у 2004 році став одним з найкоротших в історії шоубізнесу: він був анульований за 55 годин після укладання.

Журналісти повідомляють, що в результаті церемонія трохи затрималася, але відбулася за планом. Серед гостей, як повідомляли, були Мадонна, Періс Хілтон та Дрю Беррімор. Донателла Версаче розробила весільну сукню, хоча фото ще не опублікували.

За даними ЗМІ, Спірс познайомилася з 28-річним фітнес-інструктором Асгарі у 2016 році на зйомках кліпу на пісню Slumber Party. Пара заручилася у вересні минулого року.

Батька, матір та сестру співачки, як повідомляють, на весілля не запросили. Стосунки між ними зіпсувалися під час справи про опікунство над Спірс.

У листопаді 2021 року суд в Лос-Анджелесі припинив опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою, яке тривали 13 років.

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