"Бровари готуються до оборони": мер попросив місцевих жителів не робити знімків з місця подій
Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що місто готується до оборони і закликаав жителів не ділитися подробицями подій
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відеозвернення міського голови.
"Прохання допомагати нашій теробороні, з розумінням віднестись до певних речей, які будуть відбуватись сьогодні в місті. Не потрібно висвітлювати в інтернеті, відео писати. Не потрібно зазначити, де, хто, що знаходиться", - сказав він.
Огризко зазначив, що місто готується до оборони.
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