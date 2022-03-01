"Бровари готуються до оборони": мер попросив місцевих жителів не робити знімків з місця подій

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відеозвернення міського голови.



"Прохання допомагати нашій теробороні, з розумінням віднестись до певних речей, які будуть відбуватись сьогодні в місті. Не потрібно висвітлювати в інтернеті, відео писати. Не потрібно зазначити, де, хто, що знаходиться", - сказав він.



Огризко зазначив, що місто готується до оборони.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb