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"Брудна бомба" імені Шойгу – Путіна

Вадим Денисенко
25 жовтня, 2022 вiвторок
08:15
Погляд Вадим Денисенко

Судячи з того, як непрофесійно був зроблений вкид про "брудну бомбу" (через російське ЗМІ), росіяни поспішали, особливо не звертаючи увагу на умовності

"Брудна бомба" потрібна Кремлю для того, щоб:

1. Пояснити росіянам, за що вони воюють. Як і в радянські часи, вони воюють за мир в усьому світі проти поганого Заходу.

2. Для того, щоб спробувати змусити Захід сісти за стіл переговорів.

3. Відвести увагу Заходу від ядерного досьє Ірану, де вказується на роль РФ в ядерній програмі Ірану (зіграти на випередження).

Судячи з того, як непрофесійно був зроблений вкид про "брудну бомбу" (через російське ЗМІ), росіяни поспішали, особливо не звертаючи увагу на умовності.

Знаючи їхній стиль, можна спробувати уявити, що завтра ФСБ покаже якісь супутникові знімки, а потім ще й затримають когось з націоналістичною літературою. Це серіал перш за все для внутрішнього споживача.

Судячи з того, як непрофесійно був зроблений вкид про "брудну бомбу" (через російське ЗМІ), росіяни поспішали, особливо не звертаючи увагу на умовності.

Річ у тому, що всі ставки, які можна підняти, Путін підняв... Застосовувати ядерну зброю він поки боїться. Тому вирішив так примітивно полякати світ і змобілізувати росіян.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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