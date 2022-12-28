"Брюгге", за який грають українці Соболь та Яремчук, погнав головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Брюгге".

У заяві клубу наголосили, що попри чудовий результат у груповому раунді ЛЧ, у "Брюгге" незадоволені результатом команди у чемпіонаті Бельгії та Кубку країни.

44-річний Карл Хуфкенс очолив "Брюгге" у травні. До цього він протягом 3 сезонів був асистентом головного тренера. "Брюгге" - єдиний клуб у трудовій книзі фахівця.

"Брюгге" займає четверте місце турнірній таблиці чемпіонату Бельгії і відстає від першої позиції на 12 очок. При цьому команда вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ, де зіграє з "Бенфікою".

За "Брюгге" грають українці Роман Яремчук і Едуард Соболь, які під керівництвом Хуфкенс рідко виходили в стартовому складі команди.

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