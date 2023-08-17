Про це інформує Суспільне, посилаючись на результати перевиборів керівництва World Athletics.

Зазначається, що за підсумками 54-го конгресу організації, Бубки не опинилося серед чотирьох обраних віцепрезидентів. Натомість обрали представників Чилі, Іспанії, Індії та Кенії. На посаду президента World Athletics Бубка свою кандидатуру не висував.

Крім того, він не проходитиме до керівної ради World Athletics, в якій пробув з 2001 року. Україна цьогоріч висуватиме на членство олімпійську чемпіонку Пекіна-2008 з багатоборства Наталію Добринську.

Загалом Сергій Бубка пробув у World Athletics 22 роки:

2001-2011: член комісії спортсменів

2001-2023: член керівної ради

2003-2015: член турнірної комісії

2011-2015: голова комісії з питань розвитку

2011-2015: віцепрезидент

2015-2023: старший віцепрезидент

23 березня голова організації World Athletics Себастьян Коу оголосив про продовження заборони на участь у змаганнях для РФ та Білорусі через війну з Україною.