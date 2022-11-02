Бубка залишить посаду президента НОК України
Сергій Бубка, який очолював Національний олімпійський комітет 17 років, не висунув свою кандидатуру на нових виборах президента організації
Про це повідомляє офіційний сайт НОК.
На посаду нового президента НОК балотуватимуться Жан Беленюк, Олена Білосюк, Вадим Гутцайт та Ігор Малинський.
Жан Беленюк є олімпійським чемпіоном - 2020 з греко-римської боротьби. Олена Білосюк - володарка золота Олімпіади-2014 у біатлонній естафеті. Вадим Гутцайт є чинним міністром молоді та спорту. Ігор Малинський очолює відділення НОК в Київській області.
Сергій Бубка очолював Національний олімпійський комітет з 2005 року.
Вибори нового президента НОК відбудуться 17 листопада на засіданні генеральної асамблеї НОК України.
- 1 листопада Жан Беленюк оголосив, що висунув свою кандидатуру на посаду президента НОК.
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