Бубка залишить посаду президента НОК України

Про це повідомляє офіційний сайт НОК.

На посаду нового президента НОК балотуватимуться Жан Беленюк, Олена Білосюк, Вадим Гутцайт та Ігор Малинський.

Жан Беленюк є олімпійським чемпіоном - 2020 з греко-римської боротьби. Олена Білосюк - володарка золота Олімпіади-2014 у біатлонній естафеті. Вадим Гутцайт є чинним міністром молоді та спорту. Ігор Малинський очолює відділення НОК в Київській області.

Сергій Бубка очолював Національний олімпійський комітет з 2005 року.

Вибори нового президента НОК відбудуться 17 листопада на засіданні генеральної асамблеї НОК України.

1 листопада Жан Беленюк оголосив, що висунув свою кандидатуру на посаду президента НОК.

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