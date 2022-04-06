Буча – це справжня війна, де загинули сотні українців: Порошенко розповів американцям про фейки роспропаганди

Весь світ бачить, що в Україні рашисти вбивають сотні мирних людей. І це не інформаційна, а справжня війна проти України – наголошує Порошенко.







"Якщо ви побачили Бучу, де сотні й сотні людей були вбиті. Якщо ви побачили Чернігів, де сотні й сотні інших також вбиті. І ви думаєте, що це інформаційна війна? Моя відповідь: ні. Ви думаєте, що це гібридна війна? Також ні. Це – ВІЙНА і це – геноцид, вбивство українців", – говорить Петро Порошенко.







"Коли був напад на Бучу, а далі Путін сказав, що "ні, ні, це не ми", що це звичайна провокація, ніби це були справді не мертві люди, що це була сценарна постановка. Ні! Сотні журналістів були в Бучі", – констатував п’ятий Президент.



"Включно зі мною", – зауважив американський журналіст.







"Включно з вами. Тож яка ваша місія тут? Ви – незалежні представники, які сьогодні є свідками цих подій. Своїми власними очима ви можете бачити, що тут відбувається", – зазначає Порошенко.







"Мій сигнал простий: ми ніколи не здаємося. А можете собі уявити долю тих людей, які залишилися виживати тут? Без електрики. Без води. Без їжі. Попри всі атаки Путіна, ми продовжуємо боротися за життя", – резюмує Петро Порошенко.





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