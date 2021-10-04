Будь-яка інформація, що стосується ПриватБанку, давно перебуває в НАБУ: Венедіктова про розслідування щодо можливих офшорів Зеленського

Про це Венедіктова написала у Facebook.



"Як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації. Єдине, що можу сказати - лише те, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності "Приватбанку", давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично "під мікроскопом", - написала Венедіктова.



Так, за її словами, для правоохоронців увесь матеріал "став і не міг стати сюрпризом". Водночас Венедіктова висловила сумнів у достовірності матеріалу.



Водна також заявила, що натяк автора глядачеві, що Офіс генпрокурора "пригальмовує" розслідування справ із орбіти Приватбанку, "зачепив її і професійно, і по-людськи".



"Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність - чиста спекуляція", - заявила генпрокурорка.



Вона зазначила, що особисто взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих крмінальних проваджень. Вона також підкреслила, що Офіс генпрокурора не причетний до витоку про можливе повідомлення про підозру одному з фігурантів справи ПриватБанку, літак з яким не вдалося посадити в Україні.



"Сподіваюсь, ви розумієте, що в силу обов‘язків, покладених на мене на моїй посаді, я володію дуже важливою і чутливою інформацією про хід слідчих дій у всіх резонансних справах. Як ви встигли помітити, розслідування цих справ проводиться компетентно і в умовах інформаційного вакууму", - зауважила Венедіктова.



Генпрокурорка також звернулася до журналістів "Слідство. Інфо" щодо відповіді на їхній запит. Так, зазначила вона, що у листі співробітники управління інформаційної політики Офісу генпрокурора відзначили, що запитувана журналістами інформація вивчається детективами НАБУ і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в ході розслідування різних кримінальних проваджень. За її словами, на цьому етапі інформація є закритою і ніхто не вправі її надати, не порушуючи закон, тому твердження, що запит журналістів був проігнорований, Венедіктова вважає помилковим.



Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів та чиновників, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський.

3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Офшор 95" журналістів "Слідство.Інфо", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.