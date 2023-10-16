Буданов: чекали з дружиною початку повномасштабного вторгнення 23 лютого в кабінеті ГУР

Цим він поділився у подкасті УП "24.02: Реконструкція".

"Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам'ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 3:30 мені зателефонував керівник Офісу президента і каже: "Ну от вже 03:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?" - згадує Буданов і цитує себе тоді: "Ну, сподіваймось на краще, але щось я сумніваюся в цьому".

Тоді начальник української розвідки та очільник ОП говорили майже до четвертої години. Буданов ділиться, що для нього було важливо, аби його інформація про повномасштабне вторгнення РФ виявилася правдивою.

"Для мене, ви маєте ще розуміти, це ж теж виклик був. Тому що якщо я, як керівник спецслужби, дав би неправильну доповідь, це ганьба була б для мене. Реально десь о 04:20 вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Тепер треба починати працювати над наступним питанням", - додав Буданов.