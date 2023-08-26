"Моє щастя завжди зі мною": Буданов розповів, що дружина живе з ним у робочому кабінеті
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна проживає разом з ним у робочому кабінеті
Про це він розказав в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
На питання, чи є в очільника ГУР час на прості моменти людського щастя, Буданов відповів, що його дружина завжди поруч.
"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз...".
Натомість Буданов уточнив, що його дружина не працює в ГУР.
Крім того, він пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення у день народження дружини подарував їй паперову квітку, зроблену зі наліпок власними руками, адже справжні квіти тоді не було де купити.
- Також в інтерв'ю Буданов заявив, що мобілізація на території РФ не припиняється, а російська влада розглядає можливість призвати 450 тисяч людей на військові дії в Україну.
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