"Моє щастя завжди зі мною": Буданов розповів, що дружина живе з ним у робочому кабінеті

Про це він розказав в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На питання, чи є в очільника ГУР час на прості моменти людського щастя, Буданов відповів, що його дружина завжди поруч.

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз...".

Натомість Буданов уточнив, що його дружина не працює в ГУР.

Крім того, він пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення у день народження дружини подарував їй паперову квітку, зроблену зі наліпок власними руками, адже справжні квіти тоді не було де купити.