Про це Буданов розповів у інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Перемоги - це відкидання ворога з Київського напрямку, це дії на Харківському напрямку та повернення контролю над містом Херсон", - сказав Буданов.

Найбільшими поразками керівник Головного управління розвідки назвав окупацію Криму та частини Луганська і Донецька у 2014 році, прорив росіян в районі Волновахи на першому етапі війни та поразку в районі Сєверодонецька після повномасштабного вторгнення РФ.

"Я буду казати субʼєктивно. Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєверодонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. І третя, це буде загальна відповідь, це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим. Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені", - зазначив Буданов.