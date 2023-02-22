Буданов назвав три найбільших перемоги та поразки України у війні з Росією
Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав найбільшими перемогами України під час війни з РФ звільнення від окупантів Київщини, Харківщини та міста Херсон
Про це Буданов розповів у інтерв'ю Forbes Ukraine.
"Перемоги - це відкидання ворога з Київського напрямку, це дії на Харківському напрямку та повернення контролю над містом Херсон", - сказав Буданов.
Найбільшими поразками керівник Головного управління розвідки назвав окупацію Криму та частини Луганська і Донецька у 2014 році, прорив росіян в районі Волновахи на першому етапі війни та поразку в районі Сєверодонецька після повномасштабного вторгнення РФ.
"Я буду казати субʼєктивно. Перша найбільша поразка – тимчасова поразка України в районі Сєверодонецька. Друга – перший період війни, коли була проламана лінія в районі Волновахи. І третя, це буде загальна відповідь, це те, що ми допустили у 2014 році тимчасову окупацію Донецької та Луганської областей, автономної республіки Крим. Ось три найбільші наші поразки, але вони всі виправлені", - зазначив Буданов.
- 31 січня Кирило Буданов заявив, що ЗСУ в змозі повернути окупований Росією Крим до літа поточного року.
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