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Буданов у Болгарії зустрівся з міністром оборони та директором військової розвідки: про що говорили

8 серпня, 2023 вiвторок
19:08
Світ Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав Болгарію

Про це повідомляє BNR Radio Bulgaria.

Голова ГУР Кирило Буданов зустрівся з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим і директором Служби військової розвідки генералом Венеліном Венєвим. 

Сторони обговорили стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми. Від болгарської влади були запитання щодо сайту "Миротворець", який критикував президент Румен Радев.

Водночас точно не відомо, коли саме відбувся візит Буданова в Болгарію.

  • 6 серпня очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експорт зерна, попри небажання Росії. Певні заходи для цього вже вживаються.
Україна
Болгарія
Війна з Росією
ГУР
допомога Україні
Кирило Буданов
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