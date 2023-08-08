Буданов у Болгарії зустрівся з міністром оборони та директором військової розвідки: про що говорили

Про це повідомляє BNR Radio Bulgaria.

Голова ГУР Кирило Буданов зустрівся з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим і директором Служби військової розвідки генералом Венеліном Венєвим.

Сторони обговорили стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми. Від болгарської влади були запитання щодо сайту "Миротворець", який критикував президент Румен Радев.

Водночас точно не відомо, коли саме відбувся візит Буданова в Болгарію.