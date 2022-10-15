Будапешт викликав українського дипломата через демонтаж угорського орла у Мукачеві

Про це повідомляє InfoRadiо.

Сійярто заявив, що вважає знесення статуї в Мукачеві непотрібною провокацією, запросив українського посла до МЗС, а також звернувся до голови Закарпатської облдержадміністрації Віктора Микити, якого назвав "просто прекрасною людиною".

"Я впевнений, що він не усвідомлював цього, його здоровий глузд, його справедливий підхід повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації", – сказав глава угорського МЗС.

Він додав, що не має значення, хто влаштував "провокацію" зі зняттям турула, оскільки завдання Угорщини зараз - "встати на захист угорців Закарпаття".

Нагадаємо, що у четвер Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж із замку "Паланок" орла-турула та замінити його тризубцем. У першій половині XX століття турул вважався національним символом в Угорщині, і був особливо популярним серед прихильників ідеї так званої "Великої Угорщини" у межах укладання Тріанонського договору за підсумками Першої світової війни.

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