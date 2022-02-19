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Головна війна з Росією "Будапештська угода - це формат, що не має міжнародних юридичних зобов'язань", - посол Німеччини в Україні Фельдгузен

"Будапештська угода - це формат, що не має міжнародних юридичних зобов'язань", - посол Німеччини в Україні Фельдгузен

19 лютого, 2022 субота
21:20

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен назвала Будапештський меморандум угодою, що не несе юридичних зобов'язань для підписантів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, однак Фельдгузен впевнена, що Будапештську угоду варто розлядати, як майданчик для завершення російсько-української війни

"Будапештський угода - це такий формат. Він не має міжнародних юридичних зобов'язань. Це пропозиція і я думаю, що зараз треба спробувати все", - сказала Фельдгузен. 
 

  • 19 лютого на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський заявив, що терміново ініціює проведення консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму, на яких Україна має отримати гарантії свого захисту у випадку нової збройної агресії.
Суспільство
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Німеччина
Будапештський меморандум
Володимир Зеленський
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