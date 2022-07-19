Про це Давид Арахамія заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Думаю, що, у першу чергу, треба готуватися багатьом співробітникам СБУ, бо там насправді ті 28 людей, яких звільнили, чи скільки їх було, це тільки початок. Там буде багато чисток, бо насправді за ці всі роки багато резидентів російських спецслужб приховано якимось чином укріпилися в стінах СБУ, і зараз дуже ефективно працює Департамент внутрішньої безпеки та Департамент контррозвідки, вони займаються цим дуже активно, вони отримали доступ до тих матеріалів, до яких раніше не було доступу, і, думаю, нас ще чекає багато кадрових змін в СБУ", - сказав Арахамія.

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За його словами, кадрові зміни будуть і в інших правоохоронних органах.

"Не буду казати про перших осіб, але точно там будуть зміни всередині", - додав голова фракції "Слуга Народу".

19 липня Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ. Того ж дня Ірину Венедіктову звільнили з посади генеральної прокурорки.

Держдепартамент США "уважно стежить" за ситуацією навколо усунення Венедіктової та Баканова.

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