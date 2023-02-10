Буде більше підтримки, - Зеленський про зустріч із Макроном і Шольцом

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 10 лютого.

Зеленський зазначив, що наразі є важливі домовленості та хороші сигнали на дипломатичному фронті. Вони стосуються далекобійних ракет, танків і наступного рівня співпраці - бойової авіації. Утім, за словами президента, над цим ще треба попрацювати.

Президент відзначив, що був радий почути й побачити, як українські військові у Великій Британії швидко опановують керування

"Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає", - наголосив він.

Зеленський також розповів, що провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За його словами, представники трьох країн змогли почути одна одну.

"Партнери почули нашу позицію, наші аргументи. Буде більше підтримки", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент провів переговори з лідерами Європейського Союзу після засідання Європейської ради.

"Тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці", - додав Зеленський.