Буде більше підтримки, - Зеленський про зустріч із Макроном і Шольцом
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала хороші сигнали на дипломатичному фронті щодо посилення українських захисників
Про це він повідомив у вечірньому зверненні 10 лютого.
Зеленський зазначив, що наразі є важливі домовленості та хороші сигнали на дипломатичному фронті. Вони стосуються далекобійних ракет, танків і наступного рівня співпраці - бойової авіації. Утім, за словами президента, над цим ще треба попрацювати.
Президент відзначив, що був радий почути й побачити, як українські військові у Великій Британії швидко опановують керування
"Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми перемогли. Все це надихає", - наголосив він.
Зеленський також розповів, що провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За його словами, представники трьох країн змогли почути одна одну.
"Партнери почули нашу позицію, наші аргументи. Буде більше підтримки", - наголосив Зеленський.
Крім того, президент провів переговори з лідерами Європейського Союзу після засідання Європейської ради.
"Тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні документи, у конкретні нові лінії співпраці", - додав Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський 10 лютого провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де серед тем була підготовка до нового "Рамштайну".
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