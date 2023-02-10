Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання. Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині – Бахмутський та інші найгарячіші напрямки", - розповів він.

За його словами, учасники Ставки обговорили ситуацію з постачанням зброї, загальну ситуацію із захистом держави.

"Уже готуємося до нового "Рамштайну" – зокрема й про це говорили. Про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом із партнерами", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що наступна зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в штаб-квартирі НАТО.