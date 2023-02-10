Зеленський провів засідання Ставки: обговорили підготовку до нового "Рамштайну"
Президент України Володимир Зеленський 10 лютого провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де серед тем була підготовка до нового "Рамштайну"
Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання. Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині – Бахмутський та інші найгарячіші напрямки", - розповів він.
За його словами, учасники Ставки обговорили ситуацію з постачанням зброї, загальну ситуацію із захистом держави.
"Уже готуємося до нового "Рамштайну" – зокрема й про це говорили. Про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом із партнерами", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що наступна зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в штаб-квартирі НАТО.
- Під час засідання Ставки 6 лютого учасники обговорювали ситуацію на Бахмутському напрямку.
- 3 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не здадуть Бахмут.
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