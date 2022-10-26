Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами Йовічевіча, "Лейпцигу" перемогти "Реал" (3:2) у 5-му турі допоміг ослаблений склад мадридців, які достроково вийшли до плей-офф. Водночас він констатував, що "Лейпциг" друга за бюджетом команда Німеччини та буде у вирішальній грі проти "Шахтаря" 2 листопада у Варшаві фаворитом.

"Ми знаємо, що у "Реала" не грали провідні футболісти – Модріч, Бензема, Вальверде. "Лейпциг" пройшов через зміну тренера: Марко Розе змінив і схему, і стиль гри. Ми маємо розуміти, що це зараз команда, яка відповідає другому бюджету в бундеслізі після "Баварії". Тож вони перебувають на досить високому рівні та є фаворитами в нашому протистоянні", - сказав Йовічевіч після нічиєї 1:1 з шотландським "Селтіком", яка гарантувала "Шахтарю" вихід до плей-офф Ліги Європи.

Водночас хорватський тренер наголосив, що "Шахтар" теж набрав обертів та здатен успішно протистояти суперникові.

"Ми маємо нагоду перемогти. Як вийде, не знаю. Але буде битва. Я щасливий, що ми вже набули статусу учасника єврокубків на весну. Це великий успіх. Проте кожен з нас має мрію, якої ніхто не може забрати – подолати групу і йти все далі й далі", - розповів Йовічевіч.

Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. "Реал" з 10 балами лідирує, німецький "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.

У 6-му турі 2 листопада "Шахтар" зіграє проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb