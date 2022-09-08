"Буде дуже спекотно": у Міноборони розповіли про "прогноз погоди" у Криму
У Міністерстві оборони України прогнозують "спекотну погоду" в Криму і натякають окупантам забиратися із півострова, інакше доведеться готуватися "до запливу"
Про це Міноборони написало у твітер.
"Синоптики кажуть, що в Криму буде дуже спекотно. Пора російським загарбникам готуватися до запливу. Щоб доплисти до Сочі чи Єйська, потрібно багато сил. До речі, до Книги рекордів Гіннеса може бути включений новий рекорд щодо найдовшого плавання у відкритій воді", — йдеться у дописі.
- Нагадаємо, на півдні українська авіація нанесла 13 ударів по логістиці росіян, знищено понад сотню окупантів
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