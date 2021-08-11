"Буде реальністю, але не для всіх": Шкарлет про зарплату в $4 тис. для викладачів

Про це передає Україна 24.

"$4 тис. були озвучені в 2019 році, і думаю, що це буде реальність при першому етапі впровадження реформи системи вищої освіти. Це коли буде введений президентський університет, і для найкращих викладачів $4 тис. професорів буде реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження системи вищої освіти", - повідомив Шкарлет.

Він зазначив, що в 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз - у 2022 році.

"У 2021 році підвищення зарплати для освітян буде відбуватися двічі. Перше було на 20% з 1 січня. Ще очікуємо на 1 грудня майже на 9%. Тому за 2021 рік підвищення майже на 30%. На 2022 очікується підвищення на кінець року, теж ми приблизно на 10% будемо чекати підвищення", - сказав міністр.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.

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