"Буде серйозний дипломатичний скандал": Арахамія про затримання Саакашвілі
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що затримання експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі може спричинити серйозний дипломатичний скандал
Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що буде серйозний дипломатичний скандал на цю тему, тому що він громадянин України і його не мають права просто так, безпідставно, затримувати. Мені здається, що пройдуть вихідні і точно буде розбір цієї ситуації на міжнародному рівні. У нас є група дружби з Грузією, і я вважаю, що потрібно і на міжпарламентському рівні також це питання врегулювати", - наголосив Арахамія.
- Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.
- Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
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