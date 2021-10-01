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"Буде серйозний дипломатичний скандал": Арахамія про затримання Саакашвілі

1 жовтня, 2021 п'ятниця
22:36
Суспільство Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що затримання експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі може спричинити серйозний дипломатичний скандал

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що буде серйозний дипломатичний скандал на цю тему, тому що він громадянин України і його не мають права просто так, безпідставно, затримувати. Мені здається, що пройдуть вихідні і точно буде розбір цієї ситуації на міжнародному рівні. У нас є група дружби з Грузією, і я вважаю, що потрібно і на міжпарламентському рівні також це питання врегулювати", - наголосив Арахамія.
 

  • Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
  • Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.
  • Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

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Грузія
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затримання
Давид Арахамія
Михайло Cаакашвілі
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