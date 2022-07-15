Будинки культури та побуту у Вінниці, в які влучили російські ракети, знесуть, - ОП

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щодо руйнувань, яких завдали російські ракети – Будинок культури буде знесено, він не підлягає відновленню, будівля будинку побуту – також. У найкоротші терміни будемо відновлювати житло, яке постраждало через ракетну атаку. Тут будуть замінені вікна, склопакети вже почали виготовляти", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП перебуває у Вінниці. За його словами, наразі завершується обстеження місця трагедії. Він відвідав лікарню і додав, що у медзакладах Вінниці медикаментів і необхідних засобів достатньо.

"Медичні заклади Вінниці справляються, борються за кожне життя. Медикаментів та всіх необхідних засобів достатньо. Лікарі знають, що в разі необхідності до них на допомогу приїдуть фахівці з інших міст та областей, але поки такої необхідності немає", - зазначив Кирило Тимошенко.

Також представники Офісу президента перевірили стан укриттів у місті, і заявили, що "деякі з них у жахливому стані".

Станом на 18 годину 15 липня, за даними президента, у Вінниці – 23 загиблих, троє з них – діти. 197 постраждалих звернулися по допомогу. 11 людей досі залишаються зниклими безвісти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb