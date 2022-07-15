Будинки культури та побуту у Вінниці, в які влучили російські ракети, знесуть, - ОП
Будинок культури та будинок побуту у Вінниці, які пошкоджені через російський обстріл, відновленню не підлягають
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Щодо руйнувань, яких завдали російські ракети – Будинок культури буде знесено, він не підлягає відновленню, будівля будинку побуту – також. У найкоротші терміни будемо відновлювати житло, яке постраждало через ракетну атаку. Тут будуть замінені вікна, склопакети вже почали виготовляти", - сказав Тимошенко.
Заступник голови ОП перебуває у Вінниці. За його словами, наразі завершується обстеження місця трагедії. Він відвідав лікарню і додав, що у медзакладах Вінниці медикаментів і необхідних засобів достатньо.
"Медичні заклади Вінниці справляються, борються за кожне життя. Медикаментів та всіх необхідних засобів достатньо. Лікарі знають, що в разі необхідності до них на допомогу приїдуть фахівці з інших міст та областей, але поки такої необхідності немає", - зазначив Кирило Тимошенко.
Також представники Офісу президента перевірили стан укриттів у місті, і заявили, що "деякі з них у жахливому стані".
Станом на 18 годину 15 липня, за даними президента, у Вінниці – 23 загиблих, троє з них – діти. 197 постраждалих звернулися по допомогу. 11 людей досі залишаються зниклими безвісти.
- Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по цивільних об'єктах у Вінниці. Станом на 20:00 було відомо про 23 загиблих унаслідок ракетного удару, з яких троє - діти.
- Після ракетного обстрілу Росією Вінниці у місті затримали кілька десятків людей.
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