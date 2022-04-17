Будьте сильні і майте в серці одвагу, - Джонсон у Великодньому привітанні заговорив українською

Відеозвернення Джонсон оприлюднив у twitter.

Британський прем'єр звернувся до християн з жовто-синьою стрічкою на піджаку, а у кадр потрапили традиційні українські писанки.

"Бажаю християнам усього світу щасливого та благословенного Великодня, включно з християнами України, незалежно від того, відзначаєте ви Великдень сьогодні чи пізніше цього місяця. Нехай звістка надії воскреслого Христа принесе вам силу. Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що уповаєте на Господа", - побажав Джонсон, який останню фразу сказав українською мовою.



9 квітня Борис Джонсон прибув до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з президентом України прем'єр Британії заявив, що Україна отримає новий пакет фінансової та військової допомоги.

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