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"Будуть проводитись посилені фільтраційні заходи": окупанти закрили в'їзд та виїзд з Маріуполя

22 липня, 2022 п'ятниця
16:32
війна з Росією Маріуполь

Радник міського голови Маріуполя повідомив, що окупанти закривають в'їзд та виїзд з тимчасово захопленого міста. Заборона має тривати з 16 години п'ятниці, 22 липня, до 6:00 понеділка, 25 липня

Про це Петро Андрющенко написав у telegram. 

За його словами, окупанти проводитимуть "антипартизанські заходи".

"З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Будьте насторожі. Не наражайте себе на небезпеку. Вичистить телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блок-пости. Допомагайте один одному", - написав Андрющенко.

Радник мера сказав, що причиною є "погана ніч для окупантів в Бердянську".

"Інсайдери озвучують причину - погана ніч для окупантів в Бердянську де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста", - додав він.

  • 18 липня мерія Маріуполя повідомила, що окупанти встановили в місті численні блокпости та постійно перевіряють місцевих жителів.
  • 20 липня Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, розповів, що непогано працює корупція серед колаборантів, які замінили на фільтраційних заходах фсбшників та мдбшників.
  • 21 липня у тимчасово окупованому Маріуполі невідомі відновили тризуб, який прибрали окупанти.

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Україна
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
Петро Андрющенко
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