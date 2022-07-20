У Маріуполі фільтраційні заходи зараз здійснюють колаборанти, тому хабарями можна рятувати людей, - радник мера Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Колаборанти, що перейшли на бік ворога, передали окупантам бази даних маріупольців, які залишилися у місті. Загарбники знають кого шукають, бо списки були у ФСБ, МДБ так званої "ДНР", тобто свідомо шукали людей", - пояснив радник мера.



Петро Андрющенко зазначив, що значна частина колишніх працівників міської влади, держорганів, комунальних підприємств зараз знаходиться у фільтраційних в'язницях, де їх продовжують катувати, як і всіх інших маріупольців.



"Зараз добре там працює корупція, тому що основні заходи у фільтраційних пунктах здійснюють колаборанти, а не мдбешники з фсбшниками. Тобто ми частково знаємо, де можна дати хабаря й отримати документи про фільтрацію, і це рятує людей. Потім ми організовуємо їх виїзд з Маріуполя", - розповів радник міського голови.



Андрющенко додав, що фільтрація поновлюється, тому що спротив наростає, й окупантами проводяться протидиверсійні та протипартизанські заходи.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував фейки РФ про 220 тис. людей у місті й заявив, що до Запоріжжя щодня їде 50 - 100 містян

18 липня Маріупольська міська рада повідомила, що у Маріуполі окупанти постійно перевіряють людей нібито для "забезпечення безпеки", в місті встановили десятки блокпостів

Також у Маріуполі окупанти проводять приховану мобілізацію через оголошення вакансій

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