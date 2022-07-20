У Маріуполі фільтраційні заходи зараз здійснюють колаборанти, тому хабарями можна рятувати людей, - радник мера Андрющенко
Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, розповів, що непогано працює корупція серед колаборантів, які замінили на фільтраційних заходах фсбшників та мдбшників
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Колаборанти, що перейшли на бік ворога, передали окупантам бази даних маріупольців, які залишилися у місті. Загарбники знають кого шукають, бо списки були у ФСБ, МДБ так званої "ДНР", тобто свідомо шукали людей", - пояснив радник мера.
Петро Андрющенко зазначив, що значна частина колишніх працівників міської влади, держорганів, комунальних підприємств зараз знаходиться у фільтраційних в'язницях, де їх продовжують катувати, як і всіх інших маріупольців.
"Зараз добре там працює корупція, тому що основні заходи у фільтраційних пунктах здійснюють колаборанти, а не мдбешники з фсбшниками. Тобто ми частково знаємо, де можна дати хабаря й отримати документи про фільтрацію, і це рятує людей. Потім ми організовуємо їх виїзд з Маріуполя", - розповів радник міського голови.
Андрющенко додав, що фільтрація поновлюється, тому що спротив наростає, й окупантами проводяться протидиверсійні та протипартизанські заходи.
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