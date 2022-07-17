Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Літо. Липень. Спека. Неділя. Свято. День Металурга. Центральний пляж - людей немає. Пляж Піщаний - людей немає (проте міни є). Питання, де люди? Де всі ці 220 тис., про які звітує окупаційна влада?" - зауважив він.

За словами Петра Андрющенка, попри спроби росіян сфальсифікувати інформацію, людей у Маріуполі стає менше.

"Щодня від 50 до 100 людей в'їжджає в Запоріжжя", - наголосив радник мера.

12 липня Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі росіяни розміновують завали ціною життя містян.

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