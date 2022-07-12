У Маріуполі розміновують завали ціною життя мирян та крадуть зерно у підприємств, – Андрющенко

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Запущено дизель-потяг з двома плацкартними вагонами Маріуполь-Волноваха. До потягу приєднано дві протидиверсійні платформи. Запуск потягу дивним чином співпадає із запуском військово-транспортної логістики з Маріупольського порту по тим сами коліям. Джерела повідомляють, що графік руху вантажного потягу одразу за пасажирським. Співпадіння чи живий щит проти підриву колій – відповіддь очевидна", – пише радник мера.

Окрім того, окупанти поновили набір людей на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, що означає розмінування ціною життя мирних мешканців міста.

У Маріуполі окупанти змушують людей розбирати завали та прибирати вулиці за тарілку каші та пляшку води

Після дощу через несправність водовідтоків уся каналізаційна вода з нечистотами опинилася на вулицях міста.