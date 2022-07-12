У Маріуполі розміновують завали ціною життя мирян та крадуть зерно у підприємств, – Андрющенко
У Маріупольському районі окупанти продовжуюють красти врожай українських підприємств, все зібране зерно забирає так званий "торговий дім ДНР"
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Запущено дизель-потяг з двома плацкартними вагонами Маріуполь-Волноваха. До потягу приєднано дві протидиверсійні платформи. Запуск потягу дивним чином співпадає із запуском військово-транспортної логістики з Маріупольського порту по тим сами коліям. Джерела повідомляють, що графік руху вантажного потягу одразу за пасажирським. Співпадіння чи живий щит проти підриву колій – відповіддь очевидна", – пише радник мера.
Окрім того, окупанти поновили набір людей на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, що означає розмінування ціною життя мирних мешканців міста.
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